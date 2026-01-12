Düzce'de 86 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
Düzce'de Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 83 olaya müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla 1 gram kenevir tohumu, 78 adet sentetik ecza, 55 gram esrar, 3,95 gram metamfetamin, 17,76 gram bonzai, 2 adet ekstacy, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan 86 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE