Haberler

Düzce'de 86 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

Düzce'de 86 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de Emniyet ve Jandarma ekipleri, son bir hafta içinde 83 olaya müdahale etti. Yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 86 kişi hakkında adli işlem yapılırken 7 kişi tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri son bir hafta içinde 83 olaya müdahale ederken çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçerdi. Uyuşturucu bulunduran ve kullanan 86 kişi hakkında adli işlem yapılırken uyuşturucu satıcısı 7 kişi tutuklandı.

Düzce'de Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 83 olaya müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla 1 gram kenevir tohumu, 78 adet sentetik ecza, 55 gram esrar, 3,95 gram metamfetamin, 17,76 gram bonzai, 2 adet ekstacy, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan 86 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti