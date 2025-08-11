Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama ve 59 İşlem

Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonlarda 4 şahsı tutukladı, 59 kişi hakkında ise işlem başlatıldı. Operasyonlar sırasında birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 4 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 59 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 4-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 55 olaya müdahale edilirken 4 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 59 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 125 adet sentetik ecza, 14 gram metamfetamin, 82 gram bonzai, 2531 gram esrar, 3.8 gram amfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 gram likit esrar, 56 kök kenevir, 41 gram kokain ve 2 gram skunk ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
