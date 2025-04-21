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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 2 Tutuklama, 53 Şahıs Hakkında İşlem

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 2 Tutuklama, 53 Şahıs Hakkında İşlem
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, 53 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de düzenlenen operasyonlarda 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 53 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede savcılık koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 14-20 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 48 olaya müdahale edildi. Operasyonlar sonucu 2 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 53 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Çalışmalarda; 21 adet sentetik ecza, 18 gram metamfetamin, 723 gram bonzai, 55 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 24 gram esrar, 1 gram kokain ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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