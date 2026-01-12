Haberler

Düzce'de bin 997 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Güncelleme:
Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 1997 sürücüye ceza uygulandı, 190 araç trafikten men edildi.

Düzce'de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan denetimde bin 997 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 190 araç trafikten men edildi.

Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri, trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürürken denetimlerde 14 bine yakın araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 997 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 20 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 190 araç trafikten men edildi. Denetimler, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarda teknik olarak değişiklik, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi unsurlara yönelik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
