Düzce'de trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düzce'de trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce-Zonguldak kara yolunda meydana gelen kazada 11 yaşındaki Enes Talha Çağlayan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Düzce-Zonguldak kara yolu Boğaziçi sapağı mevkiinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki Enes Talha Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, Düzce Zonguldak karayolu Boğaziçi sapağı mevkisinde meydana geldi. E.Y. idaresindeki 81 AFA 250 plakalı kamyon, sol şeritte seyir halinde bulunduğu esnada aynı güzergahta seyir halinde bulunan H.Ç. idaresindeki 34 PH 9841 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza'da 34 PH 9841 plakalı araç içerisinde bulunan Enes Talha Çağlayan. (11) isimli çocuk araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Enes Talha Çağlayan. Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çağlayan'ın cenazesi Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Alaplı ilçesindeki Fındıklı köy camisine getirildi.

Enes Talha Çağlayan'nın cenazesi, ailesi ve vatandaşların gözyaşları eşliğinde, öğlen vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.