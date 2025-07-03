Düzce'de trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düzce-Zonguldak kara yolu Boğaziçi sapağı mevkiinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki Enes Talha Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, Düzce Zonguldak karayolu Boğaziçi sapağı mevkisinde meydana geldi. E.Y. idaresindeki 81 AFA 250 plakalı kamyon, sol şeritte seyir halinde bulunduğu esnada aynı güzergahta seyir halinde bulunan H.Ç. idaresindeki 34 PH 9841 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza'da 34 PH 9841 plakalı araç içerisinde bulunan Enes Talha Çağlayan. (11) isimli çocuk araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Enes Talha Çağlayan. Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çağlayan'ın cenazesi Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Alaplı ilçesindeki Fındıklı köy camisine getirildi.

Enes Talha Çağlayan'nın cenazesi, ailesi ve vatandaşların gözyaşları eşliğinde, öğlen vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK