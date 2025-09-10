Düzce'de Trafik Kazasına Neden Olan Olayda 12 Bin 800 TL Ceza

Düzce(İHA) – Düzce'de geçtiğimiz hafta yaşanan olayda otomobilin ön kaputuna oturan bir kişi motora bir şeyler sıkıp yolculuk etti. Aynı zamanda ters yönden giden kişiler bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşınca, polis tespit ederek 12 bin 800 lira cezai işlem uyguladı.

Olay geçtiğimiz hafta D-100 kara yolu Çilimli mevkiinde yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir otomobilin arızası nedeniyle bir kişi motor kaputunun altında seyir halinde aracın arızasını tespit ederek motora bir şeyler sıkmaya çalışıyorlardı. Bu sırada da aracın içinde bulunan şahıslar ise o anları kamerayla kayıt altına aldılar. Aynı zamanda ters yönden giden şahıslar, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı ve polisin radarına takıldılar. Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekipleri önce aracın plakasını tespit etti. Ardından şahsı bularak trafiği tehlikeye sokma ve trafikte tehlikeli sürüş yapma maddelerinden 12 bin 800 lira ceza uyguladılar. - DÜZCE