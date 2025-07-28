Düzce'de Trafik Denetimlerinde Cezalar Büyüyor

Düzce'de Trafik Denetimlerinde Cezalar Büyüyor
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Düzce'de yapılan son trafik denetimlerinde 13 bin 295 araç ve motosiklet kontrol edildi. 2 bin 79 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 133 araç trafikten men edildi. Denetimlerin daha da artırılacağı bildirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 13 bin 295 araç ve motosiklet kontrol edilirken 133 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin 295 araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 79 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 41 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 133 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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