Düzce'de 474 sürücüye hızdan ceza kesildi

Düzce'de il genelinde trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde bin 435 sürücüye cezai işlem uygulandı, 474 sürücü ise radara girdi.

Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 6 bin araç ve sürücü denetledi. Yapılan denetimlerde 474 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 73 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 68 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 28 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 28 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 14 sürücüye ses ve gürültüden ve 6 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 435 sürücüye cezai işlem uygulandı, 150 araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE