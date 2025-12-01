Haberler

Düzce'de Trafik Denetimleri: 240 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 13 bin araç ve 792 motosiklet kontrol edildi, 240 araç trafikten men edildi. 2 bin 294 sürücüye ceza uygulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 13 bin araç, 792 motosiklet, 101 okul servisi denetlendi, 240 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 13 bin araç, 792 motosiklet, 101 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 294 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 25 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 240 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

