Düzce'de Trafik Denetimleri: 2 Bin 486 Sürücüye Cezai İşlem
Düzce'de trafik ekipleri tarafından 29 Eylül-5 Ekim 2025 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 13 bin 186 araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 486 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken alkollü araç kullanan 13 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 184 araç trafikten men edildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa