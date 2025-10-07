Düzce'de Trafik Denetimleri: 2 Bin 486 Sürücüye Cezai İşlem

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 13 bin 186 araç ve motosiklet denetlenirken, kusurlu görülen 2 bin 486 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 29 Eylül-5 Ekim 2025 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 13 bin 186 araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 486 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken alkollü araç kullanan 13 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 184 araç trafikten men edildi. - DÜZCE