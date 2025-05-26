Düzce'de Trafik Denetimleri: 2.702 Sürücüye Ceza Kesildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Yapılan denetimde 2 bin 702 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 176 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin araç, 2 bin 418 motosiklet ve 100 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 702 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 26 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 176 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE