Düzce'de Trafiği Kapatıp Gözaltına Alındılar
Düzce'de asker konvoyu yapan gençler, trafiği tehlikeye atarak yolu kapattı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle 4 sürücü yakalanarak gözaltına alındı ve ceza uygulandı.
Düzce'de akşam saatlerinde asker konvoyu yapan gençler, Sallar Mahallesi'nde bulunan çevre yolunda köprü altında yolu trafiğe kapattı. Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini tehlikeye atan 4 sürücü, emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Sürücülere 2918 sayılı Karayolları trafik kanunun muhtelif maddelerinden idari para cezası uygulanırken, gözaltına alınan sürücüler hakkında adli işlemde başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa