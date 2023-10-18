Düzce'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
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Düzce'de Küçük Sanayi Sitesi Melen Çayı kenarında çıkan tartışmada Yakup Yaman, K.K. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaman, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli K.K. ise polis nezaretinde hastaneye götürüldü.
Düzce'de tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Küçük Sanayi Sitesi Melen Çayı kenarında Yakup Yaman ile K.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. K.K, Yakup Yaman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı.
Olaya müdahale etmeye çalışanları uzaklaştıran K.K, Yaman'ın kurtulmaya çalıştığı sırada bıçağıyla elinden hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce kaçmaya çalışan zanlı yakalandı.
Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücuduna 15 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Yaman müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli K.K. polis nezaretinde hastaneye götürüldü.