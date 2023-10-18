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Düzce'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Düzce'de Küçük Sanayi Sitesi Melen Çayı kenarında çıkan tartışmada Yakup Yaman, K.K. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaman, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli K.K. ise polis nezaretinde hastaneye götürüldü.