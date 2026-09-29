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Düzce'de son bir haftada 20 bin 111 kişi sorgulandı, 46 kişi yakalandı

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Düzce'de son bir haftada 20 bin 111 kişi sorgulandı, 46 kişi yakalandı
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Düzce'de Vali Mehmet Makas başkanlığındaki İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında alınan tedbirler değerlendirildi. Son bir haftada 20 bin 111 kişi sorgulanırken araması bulunan 46 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı; denetimlerde 7 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler, düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında değerlendirildi. Düzce'de son bir haftada 20 binden fazla kişi tek tek sorgulandı

Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder katıldı. Toplantıda, Düzce genelinde güvenlik ve asayişin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alınarak mevcut tedbirler değerlendirildi.

20 binden fazla kişi sorgulandı

Düzce'de son bir hafta içerisinde Emniyet ve Jandarma birimlerince suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan denetim ve uygulamalarda 20 bin 111 şahıs sorgulanırken araması bulunan 46 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 13'ü tutuklanarak ceza evine konuldu.

Polis ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 7 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 307 mermi, 2 adet havalı tüfek, 10 adet kesici-delici alet, 114 kartuş ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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