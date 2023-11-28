Düzce'de silahlı saldırının faili yakalandı
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Düzce'de akşam saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırının faili, saklandığı yerde yakalandı. C.S., olayda kullandığı silah ile birlikte Konuralp Necmettin Erbakan Caddesi'nde yakalandı.
Düzce'de akşam saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırının faili saklandığı yerde yakalandı.
Düzce'de akşam saatlerinde Gaziantep Caddesi'nde iki kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden kaçan C.S., Konuralp Necmettin Erbakan Caddesi'nde saklandığı noktada olayda kullandığı silah ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Şahıs gözaltına alınıp emniyete götürüldü. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa