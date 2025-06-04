Düzce'de Seyir Halindeki Otomobilin Yangını Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü

Düzce'de Seyir Halindeki Otomobilin Yangını Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü
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Düzce Kent Merkezi Kızılay Kavşağı'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların yangın tüpleri ile söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik tek şeritten akarken, araç çekici ile bölgeden kaldırıldı.

Düzce'de seyir halinde olan otomobilin motor kısmında çıkan yangını güzergahtan geçen vatandaşlar yangın tüpü ile söndürdü.

Olay Düzce Kent Merkezi Kızılay Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre seyir halinde kavşağa gelen ve kavşakta ışık bekleyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü araçtan inip kontrol etmek istedi. Sürücünün kaputu kaldırmasıyla alevlerin yükseldiğini gören vatandaş yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürmek istedi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla motordan çıkan alevler diğer sürücülerin yangın tüplerini getirmesiyle söndürüldü. Yangın sebebiyle otomobil trafiği tek şeritte düşürürken araç bölgeden çekici ile kaldırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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