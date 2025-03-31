Düzce'de Şarampole Yuvarlanan Araçta 6 Kişi Yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesi Hocaköy mevkisinde şarampole yuvarlanan araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yığılca ilçesi Hocaköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dere yatağına yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar H.A. (34), Z.A. (27), S.Ö.K. (27), A.A. (27), E.A. (5) ve A.E.A. (5) olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı. - DÜZCE