Haberler

Düzce'de staj dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 21 kişi adliyeye sevk edildi

Düzce'de staj dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 21 kişi adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de meslek lisesi öğrencilerini staj yapıyor gibi göstererek 72 öğrenci üzerinden haksız teşvik, prim ve stajyer ücreti alan 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meslek lisesinde okuyan öğrencileri staj yapıyor gibi göstererek 72 öğrenci üzerinden haksız kazanç sağladığı şüphesiyle gözaltına alınan 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mesleki liselerde okuyan öğrencileri firmalarda çalışıyor gibi göstererek haksız yere teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, tespiti yapılarak ifadesi alınan 72 müştekinin beyanları doğrultusunda yapılan araştırmalarda müştekilerden 29'unun Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren bir kurs merkezinin, bünyesinde kayıtlı olan öğrenciler olduğu, kişisel verilerini, rızaları ve bilgileri dışında farklı firmalarda 'stajyer' olarak kaydedilmesi amacıyla Düzce'de bir lise yetkileri ile paylaştığı tespit edildi. Diğer 50 müştekinin bilgilerinin ise Düzce'de bir lise tarafından yine rızaları dışında farklı firmalarda 'stajyer' olarak kaydedildiği, bu yöntemle şu ana kadar tespiti yapılan 72 kişi üzerinden ilgili firmaların usulsüz haksız yere teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil ettiği tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak ilk etapta 12 kişi gözaltına alındı. Ardından derinleştirilen soruşturmada gözaltı sayısı 21'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 şahıs sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu 'mutlak butlan' gündemiyle toplandı

CHP'den bir kritik adım daha! YSK olağanüstü toplandı

Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama

Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan üniversiteyle ilgili açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! "Gizli" yolcular da otobüste olacak
Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti

Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt
İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti

Cumhurbaşkanının kardeşi İsrail'de yaşadığı zulmü böyle anlattı
Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı
Ersun Yanal Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği o ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke