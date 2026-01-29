Haberler

Tapu memurunun dikkati milyonluk vurgunu engelledi

Tapu memurunun dikkati milyonluk vurgunu engelledi
Güncelleme:
Düzce'de tapu işlemleri sırasında dikkatli bir memur, sahte kimlikle arazi satmaya çalışan 5 kişilik dolandırıcılık şebekesini yakaladı. Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetleri, 14 milyon 200 bin liranın hesaba yatırılmasıyla ortaya çıktı.

Düzce'de sahte kimlikle arazi satmaya çalışan 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi, Düzce Tapu Müdürlüğü'nde bir memurunun dikkati sonrası yakalandı. Sahte kimlikle arazi satmaya çalışan şüphelilerin, hesaplarına yatan paraları maske ve kapüşonlu kıyafetler giyerek çektikleri anlaşıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçları" kapsamda yürütülen soruşturma kapsamında sahte kimlikle arazi satmaya çalışan 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi 4 ayrı ilde yapılan operasyonlarla yakalandı.

Olay şöyle gelişti

Düzce'de M.B.U.G. isimli vatandaş, merkeze bağlı Aziziye Mahallesi'ndeki 3 dönümlük araziyi satın almak istedi. M.B.U.G. ile irtibata geçen ve 13 ayrı dolandırıcılık suç kaydı bulunan H.Ç., arazi sahibinin sahte kimliğini çıkararak satış için 42 milyon liraya anlaştı.

Taraflar satış işlemleri için Düzce Tapu Müdürlüğü'ne gitti. İşlemler sırasında H.Ç., gerçek arazi sahibi adına açılmış gibi gösterilen bir IBAN numarası vererek hesaba 14 milyon 200 bin lira yatırılmasını sağladı. Ancak bu sırada Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur durumdan şüphelenerek işlemleri durdurdu.

Yapılan incelemede, hesaba yatırılan 14 milyon 200 bin liranın Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir döviz bürosundan dövize çevrildiği tespit edildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu; araziyi sahte kimlikle satmaya çalışan H.Ç. ile parayı çekip Denizli'ye kaçan 6 suç kayıtlı T.K. yakalandı. Ayrıca T.K. ile birlikte döviz bürosuna giden, kimliğini gizlemek için kapüşonlu kıyafet giyip maske takan 22 suç kayıtlı L.G. de Sakarya'da gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, L.G. ile ortak hareket eden B.G.'yi Sakarya'da; dolandırıcılık organizasyonunu yönetenlerden biri olduğu belirlenen ve 22 ayrı suç kaydı bulunan G.K.'yi ise İstanbul'da yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
