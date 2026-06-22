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Gerçeğini aratmayan tatbikat: Şahısları yere yatırıp yakaladılar

Gerçeğini aratmayan tatbikat: Şahısları yere yatırıp yakaladılar
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Panter81' tatbikatında, benzin istasyonuna yönelik gasp ihbarı senaryosu başarıyla uygulandı. Kilometrelerce süren takip sonrası şüpheli araç durdurulurken, operasyon gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Panter81" tatbikatında, benzin istasyonuna yönelik gasp ihbarı senaryosu başarıyla uygulandı. Kilometrelerce süren takip sonrası şüpheli araç Melensu Park girişinde durdurulurken, operasyon gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtemel asayiş olaylarına karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla "Panter81" adı verilen kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna baskın düzenleyerek gasp girişiminde bulunan şüpheliler için ihbar alan polis ekipleri, kısa sürede harekete geçti. Olay yerinden kaçan araç, ekipler tarafından takibe alınırken kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kilometrelerce süren takip sonucu şüpheli araç, Melensu Park girişinde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Çelik yelekli polis ekipleri, uzun namlulu silahlarla araca müdahale ederek şüphelileri etkisiz hale getirdi. Yere yatırılarak gözaltına alınan şahıslarla birlikte senaryo başarıyla tamamlandı. Gerçeğini aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı tatbikatta, ekiplerin koordinasyonu ve müdahale kabiliyeti test edilirken, "Panter81" tatbikatının başarıyla sonuçlandığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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