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Düzce'de otomobilin çarptığı minibüs park halindeki araca çıktı, 3 kişi yaralandı

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Düzce'de otomobilin çarptığı minibüs park halindeki araca çıktı, 3 kişi yaralandı
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Düzce'de Koçyazı Mahallesi 2227. Sokak'ta öğle saatlerinde otomobilin çarptığı minibüs, park halindeki Fiat marka otomobilin üzerine çıktı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de otomobilin çarptığı minibüs, park halindeki aracın üzerine çıktı. Kazada 3 kişi kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Koçyazı Mahallesi 2227. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GN 6333 plakalı Opel marka otomobil, şehir merkezi istikametinde ilerlediği sırada 81 AS 997 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan minibüs, park halindeki 81 AEN 532 plakalı Fiat marka otomobilin üzerine çıktı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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