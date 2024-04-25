Düzce'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cedidiye Mahallesi Göksel Sokak üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden karşı sokağa geçmek isteyen B.S. idaresindeki 81 BS 916 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan R.K. idaresindeki 09 H 6339 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü R.K. yere savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çağrıda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü R.K.'ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE