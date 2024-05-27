Düzce'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

Düzce'de site içerisine girmek isteyen otomobile motosiklet çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerindeki siteye girmek isteyen A.Ö. idaresindeki 34 CIM 780 plakalı otomobile karşı şeritten gelen İ.D. idaresindeki 81 ADK 552 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet savrularak kaldırıma çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Kaza site girişinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE