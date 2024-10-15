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Düzce'de Otomobil Bisikletli Çocuğa Çarptı

Düzce'de Otomobil Bisikletli Çocuğa Çarptı
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Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bir otomobil, markete giden 8 yaşındaki bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Koçyazı Mahallesi 2227. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan ve İ.G. idaresindeki 81 GS 088 plakalı otomobil, sokak üzerinde markete gittiği öğrenilen H.O.'ya (8) çarptı. Çarpışmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile araç altından çıkarılan çocuk, ihbar üzerine bölgeye çağırılan ambulanslar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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