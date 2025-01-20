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Düzce'de Otobüs Durağında Unutulan Çanta Paniğe Neden Oldu

Düzce'de Otobüs Durağında Unutulan Çanta Paniğe Neden Oldu
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Düzce'deki otobüs durağında unutulan bir çanta, bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı. Çantanın içinden İspanyolca yazılar ve minik bir çanta çıktı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Düzce'de otobüs durağında unutulan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha ekiplerince patlatılan çantadan İspanyolca yazılar, karton ve minik çanta çıktı.

Olay, Yakabaşı köyü mevkisi Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerindeki otobüs durağında bir çanta gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla kısa sürede gelen ekiplerce bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yeri inceleme ve polis bomba imha ekiplerince yapılan çalışma sonrasında çanta fünye ile kontrollü patlatıldı. Patlatılan çantanın içerisinden İspanyolca yazılar, karton ve minik çanta çıktı. O anlar vatandaşların cep telefonlarına anbean yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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