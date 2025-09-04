Düzce'de Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Düzce'de sabah saatlerinde başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Esençam köyünde saat 10.30'da anız yangını ile başlayıp rüzgarın etkisi ile ormana sıçrayan yangın, 9 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 35 araç ve 250 personel katılırken, yangında yaklaşık 25 hektarlık alan zarar gördü. Yangında bir keçi üretim tesisi, 3 baraka ve onlarca fındık arazisi küle dönerken, 9 saatlik mücadelenin ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - DÜZCE