Düzce'de Öğrencilere Deprem ve Yangın Tatbikatı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de lise pansiyonunda gerçekleştirilen tatbikatta öğrenciler, hem deprem hem de yangın senaryolarını yaşayarak afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendi.

Düzce'de öğrencilerin deprem ve yangın gibi afetlere karşı bilinçlenmesi amacıyla Atatürk Anadolu Lisesi pansiyonunda geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Düzce AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda okul afet farkındalık eğitmeni öğretmenler tarafından öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimlerin ardından, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın katılımıyla deprem anı, tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği, Düzce merkez üssü olan 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından AFAD, İtfaiye, UMKE, Sağlık, MEB AKUB ve Emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. Tatbikat kapsamında, depremin etkisiyle okulun merdivenlerinde hasar oluştu ve mutfakta yangın çıktı. Öğrenciler ve öğretmenler kontrollü şekilde tahliye edilirken, ekipler yaralılara müdahale etti.

"Tatbikat, protokol kuralları çerçevesinde başarıyla tamamlandı"

Tatbikatın ardından açıklama yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan, 1-7 Mart Deprem Farkındalık Haftası kapsamında okullarda afet eğitimleri verildiğini belirterek, "Eğitimlerin yanı sıra muhtemel afetlerde nasıl hareket edilmesi gerektiğini göstermek amacıyla tatbikatlar yapıyoruz. Bugün 6 büyüklüğünde bir deprem ve ardından okulda oluşan hasar ile yangın senaryosunu uyguladık. AFAD, sağlık, UMKE, itfaiye, MEB AKUB ve emniyet ekiplerimiz aktif olarak görev aldı. Gerçek bir afet senaryosuna bağlı olarak ekiplerimizin ihbar alıp olay yerine ulaşma süreleri dahil olmak üzere kapsamlı bir test yapıldı. Tatbikat, protokol kuralları çerçevesinde başarıyla tamamlandı" dedi.

"Bizim için tecrübe oldu"

Tatbikata katılan bir öğrenci ise "Bizim için tecrübe oldu. Ben Düzce'de deprem bölgesinde yaşıyorum. Yurtta kalıyorum. Tatbikatın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sürekli depremler yaşıyoruz. Tatbikat yapıldığı için oldukça memnunum, daha çok bilinçlendiğim için de memnunum. Sayın Valime ve diğer ekiplere teşekkür ederim. Bizi gerek sakinleştirmek gerek içimizi rahatlatmak açısından güzel bir çalışma yaptılar. İçeride kalan arkadaşlarımızı çok hızlı kurtardılar. Çok hızlı geldiler bu tür afetlerin gerçeğinin olmasını istemeyiz ama olduğu zaman da nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağımızı öğrenmiş olduk. Bütün ekiplerimize bu konuda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE