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Düzce'de 85 kişiye uyuşturucu işlemi

Düzce'de 85 kişiye uyuşturucu işlemi
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Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerinin 1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlediği narkotik operasyonlarında 70 olaya müdahale edildi, 85 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve malzemeler ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerinin Haziran ayının ilk haftasında yürüttüğü narkotik operasyonlarında 70 olaya müdahale edilirken, 85 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzce Valiliği tarafından açıklanan verilere göre, bir hafta içerisinde 70 narkotik olaya müdahale edilirken, 85 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda 213,57 gram bonzai, 29,6 gram metamfetamin, 12,5 gram esrar, 10,5 gram bonzai hammaddesi, 8 gram afyon sakızı, 1 gram skunk, 3 mililitre likit esrar, 40 adet sentetik ecza, 9 adet payp, 9 kök kenevir, 2 adet hassas terazi ve 1 adet öğütücü ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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