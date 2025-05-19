Düzce'de Narkotik Operasyonları: 7 Tutuklama, 32 İşlem

Düzce'de Narkotik Operasyonları: 7 Tutuklama, 32 İşlem
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, düzenledikleri narkotik operasyonlarında 7 uyuşturucu satıcısını tutukladı ve 32 uyuşturucu kullanıcı veya bulunduran kişi hakkında işlem yaptı. Operasyonlar kapsamında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 32 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 32 olaya müdahale edilirken, 7 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 32 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 57 adet sentetik ecza, 39 kilo 9 gram esrar, 326 gram metamfetamin, 587 gram bonzai, 3 gram skunk, 10 gram kokain ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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