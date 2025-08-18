Düzce'de Narkotik Operasyonları: 43 Olay, 3 Tutuklama

Düzce'de Narkotik Operasyonları: 43 Olay, 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, narkotik suçlarla mücadelesi kapsamında 1 haftada 43 olaya müdahale etti. 3 kişi tutuklanırken, büyük miktarda uyuşturucu ve kaçak makaron ele geçirildi.

Düzce (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın 1 haftalık çalışması sonrası narkotik suçlarla mücadele kapsamında 43 narkotik olayına müdahale edildi, 3 şahıs ise tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yaptıkları uygulama ve operasyonlarda 43 narkotik olayına müdahale edildi. Uyuşturucu ticareti ve kullanımı konusunda ki çalışmalar sonucunda 46 şahsa işlem yapılırken, 3 şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda 78 adet sentetik ecza, 13,21 gram esrar maddesi, 21,13 gram metamfetamin maddesi, 1.7 gram amfetamin, 4,2 gram bonzai, 5 gram skunk maddesi, 11,1 gram bonzai hammaddesi, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 kök kenevir ele geçirildi.

8 milyon makaron ele geçirildi

Yine polis ve jandarmaya bağlı KOM şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 6 kaçakçılık olayına müdahale edildi. 6 şahsa işlem yapılırken, 8 milyon kaçak makaron ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Pınar Altuğ'dan 'trafik kazasında öldü' iddiasına sert tepki

Hakkında çıkan haber sonrası adeta deliye döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.