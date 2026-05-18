Motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi Ege Çubukçu, hastanede hayatını kaybetti. Genç öğrencinin cenazesi, Akçakoca Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Dün akşam saatlerinde ilçe girişindeki Sapak mevkiinde, Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ege Çubukçu (17) idaresindeki motosiklet ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Çubukçu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Lise öğrencisi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ege'nin cenazesi, Akçakoca Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Akçakoca Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Törende acılı aileyi, gencin arkadaşları ve yakınları teselli etti.

Cenazeye Çubukçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
