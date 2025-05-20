Düzce'de Motosiklet Kazası: Babaanne ve Torun Yaralandı

Düzce'de Motosiklet Kazası: Babaanne ve Torun Yaralandı
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Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ile torununa motosiklet çarptı. Kazada her üçü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yolun kaşısına geçen babaanne ile torununa motosiklet çarptı. Kazada sürücü ile babaanne ve torunu yaralandı.

Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Beyciler kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce kent merkezi istikametine seyir halinde olan üniversite öğrencisi İran uyruklu Salar Zaare G. idaresindeki 81 MA 0882 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan F.K. (65) ile torunu E.K.'ye (6) çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ile babaanne ile torunu savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan babaanne ile torun ve motosiklet sürücüsü ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı tek şeritten verilen trafik motorun kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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