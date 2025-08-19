Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu
Haber Videosu

Düzce'de mahsule bakmak için mısır tarlasına giden çiftçi, yerde insan kafatası ve kemikleri buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kıyafetlerinden çıkan kimlik ile kemik parçalarının Samsun ili Bafra ilçesinde kayıp kaydı bulunan 66 yaşındaki Cafer Ak isimli şahsa ait olduğunu belirledi.

Düzce'de çalışmak için mısır tarlasına gelen çiftçi, insan kafatası ve kemikleri buldu. Bunun üzerine jandarma ekiplerine haber veren çiftçinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları detaylı çalışma ila bulunan kemiklerin Samsun'da kayıp olan bir kişiye ait olduğunu belirledi.

Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

Olay; Düzce'de Merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre mısır tarlasına mahsule bakmak için gelen çiftçi yerde insan kafatası, kemikleri, kıyafetleri ve ilaç kutularını görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak detaylı çalışma başlattı.

Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

KEMİKLERİN KİME AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda kıyafetlerinden çıkan kimlik ile kemik parçalarının Samsun ili Bafra ilçesinde kayıp kaydı bulunan 66 yaşındaki Cafer Ak isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

KEMİK PARÇALARI ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılırken kemik parçaları DNA için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu

Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık

7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun'un takımında Sürpriz ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.