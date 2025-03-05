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Düzce'de Minibüs ile Tır Çarpıştı, Sürücü Sıkıştı

Düzce'de Minibüs ile Tır Çarpıştı, Sürücü Sıkıştı
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Düzce D100 karayolu hal kavşağında minibüs tıra arkadan çarptı. Minibüs sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısmen kapandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce D100 karayolu hal kavşağında minibüs tıra arkadan çarptı. Kazada araç içinde sıkışan minibüs sürücüsü itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah saatlerinde Düzce Merkez hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Sakarya istikametine gitmekte olan T. K. idaresindeki 81 ADT 644 plakalı minibüs H. B. idaresindeki 81 ADP 820 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü direksiyonda sıkıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sıkışan sürücüsü bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan sürücüsü daha sonra Düzce Atatürk Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazanın oluşu ile ilgili ise inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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