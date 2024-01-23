Düzce'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı

Düzce'de D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya geçidi üzerinde yolcu indirmeye çalışan minibüs ile otomobil çarpıştı.

Kaza, öğlen saatlerinde D-100 karayolu Kervan Kaşağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu istikametinden Düzce istikametine seyreden Ş. A.'nın kullandığı 81 FN 989 plakalı İveco marka yolcu minibüsü Kervan Kavşağı mevkiinde karayolu üzerinde bulunan yaya geçidinde yolcu indirmek için durdu. Yolcusunu indiren minibüs hareket ettiği esnada aynı istikamette seyreden E G.'nin kullandığı 81 ED 126 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. - DÜZCE