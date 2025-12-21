Düzce'de kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Rasim Bedir Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Sanayi yönüne seyreden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle park halindeki araç 5 metre savrularak bir iş yerinin önünde durdu. Kazanın ardından otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan 4 kişinin, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir yaralanmalarının olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle her iki araçta maddi hasar oluşurken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin hızla park halindeki araca çarptığı görülüyor. - DÜZCE