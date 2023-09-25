Düzce'de Kendinden Geçen Kişi Yerlere Yatıp Dans Etti

Düzce'de otogar kavşağında meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi kendini yol kenarına bırakarak dans etmeye başladı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Şahsın sokak ortasındaki hareketleri sosyal medyada viral oldu.

Düzce'de kendinden geçen bir kişi, yerlere yatıp dans etti. Şahsın ne yaptığına kimse anlam veremedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde otogar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce otobüs terminaline gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, üzerini çıkartarak kendini yol kenarına bırakıp dans etmeye başladı. Bu anları gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu düşünülen şahıs güçlükle ambulansa alınırken, şahsın sokak ortasındaki hareketleri sosyal medyada viral oldu. - DÜZCE