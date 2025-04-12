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Düzce'de Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'de Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Düzce Terminal kavşağında meydana gelen kazada, kaygan yolda çarpışan iki otomobilin sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce Terminal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 ALT 574 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda D.E.'nin kullandığı 59 TM 950 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, D.E. ile hafif ticari araçta bulunan N.D yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaparak Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversite Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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