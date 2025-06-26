Düzce'de Kasten Öldürme ve Uyuşturucu Ticareti Suçundan İki Şahıs Yakalandı

Düzce'de Kasten Öldürme ve Uyuşturucu Ticareti Suçundan İki Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de jandarma ekipleri, kasten öldürme ve uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan iki kişiyi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de biri "kasten öldürme", diğeri ise "uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranan iki şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Merkez ilçeye bağlı Kemerkasım köyünde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 23 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 11 yıl 15 gün hapis cezası bulunan, ayrıca "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan da aranma kaydı olan bir kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB: Çelik Kubbe'yi tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz

İran-İsrail savaşı sonrası MSB'den kritik hamle! Tüm illere kurulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

Ülke tarihinin en büyük indirimi tabelaya yansıdı
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz

Erdoğan'dan net yanıt: İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu

Yıllık 8 milyon euro kazanacak! İşte Jonathan David'in yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.