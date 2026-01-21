Haberler

Düzce'de sis ve soğuk hava etkili oluyor

Düzce'de sis ve soğuk hava etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de kar yağışının ardından etkili olan sis ve soğuk hava, hava sıcaklıklarını eksi 3 dereceye kadar düşürdü. Bu durum yollarda gizli buzlanmalara yol açarak sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kar yağışının ardından sis ve soğuk hava etkili oldu. Şehir merkezinde eksi 3 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle yollarda yaşanan gizli buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Düzce'de geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı etkili olurken, yağışların ardından sis ve soğuk hava etkili olmaya başladı. Şehirde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, araçlar sis bulutunun içinde kayboldu. Diğer yandan hava sıcaklıkları ise eksi 3 derecelere kadar düştü. Eksiye düşen hava sıcaklığı nedeniyle yollarda gizli buzlanma oluştu. Bazı araçların üzeri buz tutarken, özellikle yokuş çıkmaya çalışan sürücüler, buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadılar.

Yetkililer, araç sürücülerini uyararak, takip mesafesine ve gizli buzlanmaya dikkat etmelerini istediler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon

Belediyeye yeni operasyon! 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Bu akşam tarih yazabilir
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda

Helal olsun sana! Zeynep Sönmez'den tarihi başarı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon

Belediyeye yeni operasyon! 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
Real Madrid taraftarından Vinicus Junior'a protesto

Kriz büyüyor! Fotoğrafı ekrana geldi, tüm stat ıslıkladı