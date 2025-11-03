Düzce'de Kaçakçılık Operasyonları: 6 Gözaltı, 1 Tutuklama

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından yapılan 5 ayrı operasyonda, 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1 kişi ise tutuklandı.

Düzce'de Jandarma ve polis ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla operasyonlar sürüyor. Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından il genelinde 5 ayrı olaya müdahale ettiler. Olaylarda 16 adet kaçak silah imalat aracı ile 2 sahte belge ele geçirildi. 6 şahsa işlem yapılırken 1 kişi de tutuklandı. - DÜZCE