Haberler

Kaçak avcılar dronla tespit edildi

Kaçak avcılar dronla tespit edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, kaçak avcılıkla mücadele eden ekipler zorlu arazi şartlarında termal dron ile tarama yaptı. Dronu gören kaçak avcılar sığınağa saklanmaya çalıştı, ekipler ise kaçak avcıların barınağını imha etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele eden ekipler, zorlu arazi şartlarında termal dronla tarama yaptı. Dronu görünce sığınağa saklanmaya çalışan kaçak avcıların barınağı yıkılarak kullanılamaz hale getirilirken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölyaka ilçesi Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve çevresinde denetim gerçekleştirdi. Zorlu arazi ve hava şartlarında termal dron destekli yapılan taramada, Melen Çayı kenarında kaçak avcılar tarafından inşa edilen sığınak tespit edildi.

Dron kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, cihazı fark eden bir şüphelinin sığınağa girerek gizlenmeye çalıştığı, arazideki diğer kişilerin ise bölgeden kaçarak uzaklaştığı görüldü. Bölgeye ulaşan ekipler, kaçak avcılıkta bekleme noktası olarak kullanıldığı belirlenen yapıyı yıkarak imha etti. Kimlik tespiti ve şahısların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz arazi ve hava şartları gözetmeksizin aralıksız devam ediyor. Coğrafi şartların elverişsiz olduğu ve ulaşımı güç alanlarda, termal dron sistemlerimizle gece-gündüz kesintisiz tarama faaliyetlerimizi gerçekleştirerek yasa dışı avcılıkla mücadele ediyoruz. Yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir bir ekosistemin tesisi amacıyla, teknolojik imkanlarımızı en üst seviyede kullanarak denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı

Protestolar sürerken kan donduran iddia: Zorla çıplak bırakıp...
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu

Ne yaptıysalar vazgeçmedi! Bütün dünya bu olayı konuşuyor