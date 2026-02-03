Düzce'de kaçakçılara göz açtırılmıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda elektronik sigara ve kaçak alkol ele geçirildi.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Jandarma ve Polis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 7 ayrı olaya müdahale edildiği bildirildi. Bu operasyonlarda 50 adet elektronik sigara, 10 litre kaçak içki, 455 litre kaçak alkol, 810 paket sigara, bin 650 adet elektronik sigara kartuşu, 50 adet kaçak puro ve 2 adet sahte belge ele geçirildiği, 13 kişi hakkında adli işlem yapıldığı 4 kişinin tutuklandığı bildirildi. - DÜZCE