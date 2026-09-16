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Düzce’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Düzce’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 yaşındaki A.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı yönünde istihbari bilgiler üzerine harekete geçti. Düzce Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada satışa hazır vaziyette 55 paket halinde ambalajlanmış, yaklaşık 200 gram sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, içime hazır vaziyette beyaz kağıt içerisinde yaklaşık 1,5 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet sentetik ecza, 3 adet şişe içerisinde saf aseton, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 7 adet uyuşturucu sarım kağıdı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 400 TL muhafaza altına alındı.

Uyuşturucuya ilişkin A.Ö.'nün adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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