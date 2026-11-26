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Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesinde sürücülere yönelik tedbir ve bilgilendirme çalışmalarına başladı. Ekipler, kış şartlarında güvenli sürüş için araçlarda bulunması gereken ekipmanlar ve dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından yürütülen bilgilendirme faaliyetlerinde sürücülere kış lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca hızın hava ve yol şartlarına göre ayarlanması, olumsuz hava şartlarında daha dikkatli ve kontrollü araç kullanılması gerektiği vurgulandı. Kış mevsimi boyunca vatandaşların güvenliği için denetim ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği belirtilirken, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunuldu.

Yetkililer, güvenli bir kış mevsimi geçirilmesi için "Güvenli bir kış için kurallara uyalım" mesajı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı