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Düzce'de Işıklı Kavşaklara Bayram Dönemi Düzenlemesi

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Düzce'de Ramazan Bayramı dönüşü artan trafik yoğunluğu nedeniyle polis ekipleri, ışıklı kavşaklarda ışık sürelerini artırarak şehir içi trafiğinin akışını rahatlatmaya yönelik düzenlemeler yaptı.

Işıklı kavşaklara bayram düzenlemesi

DÜZCE - Düzce'de bayram dönüşü şehir içi trafiği durma noktasına gelince polis ekipleri ışıklı kavşaklara müdahalede bulunarak ışık sürelerini arttırdı.

Ramazan Bayramı tatilinden erken dönüş yoluna geçen vatandaşlar, Düzce'de yoğunluğa sebebiyet verdi. D-100 karayolunda artan yoğunluk şehir içi trafiğini sıkıştırınca, Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ışıklı kavşaklara bayram düzenlemesi yaptı. Araç yoğunluğunun bulunduğu İstanbul istikametine tüm kavşaklarda ışık süreleri arttırılarak trafiğin rahat bir şekilde ilerlemesi planlandı. Şehir içi ve D-100 karayolu üzerindeki trafiğin rahat bir şekilde akması için yapılan ışıklı kavşaklardaki ışıkların süresi arttırılınca, kilometrelerce oluşan trafikte rahatladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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