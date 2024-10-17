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Düzce'de Hortum Dehşeti: Evsiz ve İşletmesiz Kalanlar Var

Düzce'de Hortum Dehşeti: Evsiz ve İşletmesiz Kalanlar Var
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde oluşan hortum, sahile vurdu ve evlerin ile işyerlerinin çatılarını uçurdu. AFAD ekipleri bölgeye sevk edilirken, zarar tespit çalışmaları başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da hortum dehşeti yaşandı. Denizde oluşan hortum sahile vurdu. İşyerlerinin ve evlerin çatıları uçarken, o anlar an be an kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Akçakoca'da denizde hortum oluştu. Karaburun mevkiinde denizde oluşan hortum bir anda sahile doğru yöneldi. Sahil kenarında bulunan işletmelerin çatılarını uçuran hortum, ormanlık alana doğru evlere de zarar verdi. Hortumun denizde ki oluşumunu kayıt altına alan bir vatandaş, hortumun sahile ulaşıp çatıları uçurduğunu an be an kaydetmesinin ardından bölgeden uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı. Hortum evlere ve işletmelere zarar vermesinin ardından gözlerden kaybolurken, evlerde ve işletmelerde ki zarar kaydedildi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğal Afet Akçakoca 3-sayfa Çevre evsiz Yaşam AFAD

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