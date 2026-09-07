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Düzce'de Trafik Denetimlerinde 669 Sürücüye Ceza

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 669 Sürücüye Ceza
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Düzce’de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde 6 bin 380 araç, bin 284 motosiklet denetlenirken 669 sürücüye çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı, 127 sürücü ise radara girdi.

Düzce'de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde 6 bin 380 araç, bin 284 motosiklet denetlenirken 669 sürücüye çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı, 127 sürücü ise radara girdi.

Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 8 bine yakın araç ve sürücü denetledi. Yapılan denetimlerde 127 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 14 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 65 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 39 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 14 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 2 sürücüye ses ve gürültüden, 14 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 1 sürücüye abart egzozdan cezai işlem uygulandı, 87 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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