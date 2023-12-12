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Düzce'de Hafif Ticari Araç Dereye Uçtu: 3 Yaralı

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Düzce'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın dereye uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı. Araç, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek Koçyazı Deresi'ne düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın dereye uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Koçyazı Mahallesi'nde, A.M.Ö. idaresindeki 67 LA 746 plakalı Citröen marka hafif ticari araç, 2397. Sokak üzerinde yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Koçyazı Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü A.M.Ö. ile M.T. ve H.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Koçyazı Düzce İtfaiye Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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