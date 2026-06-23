Haberler

Düzce'nin güvenliği konuşuldu

Düzce'nin güvenliği konuşuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, il genelindeki güvenlik tedbirleri ve asayiş uygulamaları değerlendirildi. Toplantıda vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile kurumlar arası koordinasyonun artırılması konuları ele alındı.

Düzce genelinde alınan güvenlik tedbirleri ve asayiş uygulamalarının değerlendirildiği Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

Düzce'de huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda ele alındı. Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde uygulanan güvenlik tedbirleri, asayiş olayları ve ilgili kurumların çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut uygulamalar gözden geçirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek tedbirler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve güvenlik hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa-Irak maçına damga vuran görüntü

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı

Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
KVKK'dan belediyelere canlı yayın yasağı! Uymayanlara ceza verilecek

KVKK düğmeye bastı! Belediyelerin canlı yayınlarına ceza geliyor
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor