Düzce'nin güvenliği konuşuldu

Düzce genelinde alınan güvenlik tedbirleri ve asayiş uygulamalarının değerlendirildiği Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

Düzce'de huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda ele alındı. Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde uygulanan güvenlik tedbirleri, asayiş olayları ve ilgili kurumların çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut uygulamalar gözden geçirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek tedbirler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve güvenlik hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı